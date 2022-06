Caminhoneiros voltam a ameaçar greve após novo aumento do diesel

Caminhoneiros reagiram contra o novo aumento no preço do diesel anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira (17). A medida passa a valer a partir deste sábado (18). Um dos líderes mais conhecidos pela categoria, Wallace Landim, o Chorão, disse que "a greve é a mais provável". A categoria também garante mobilização contra o governo de Jair Bolsonaro (PL) e a política de paridade de preços praticada pela Petrobras. As informações são do Diário de Pernambuco.

Segundo aponta o documento do Conselho de Administração da Petrobras, o percentual de reajuste da gasolina será de 5,18%, e de 14,26% para o diesel. O novo aumento também foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), por meio das redes sociais. Veja:

O caminhoneiro Chorão, um dos responsáveis pela paralisação dos caminhoneiros em 2018, chegou a emitir uma nota com forte mobilização no centro-oeste e sudeste do país. “A verdade é que, de uma forma ou de outra, mantendo-se essa política cruel de preços da Petrobras, o país vai parar novamente. Se não for por greve, será pelo fato de se pagar para trabalhar. A greve é o mais provável”.

No parlamento, o presidente da Frente Nacional em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, o deputado Nereu Crispim (PSD-RS), afirmou que Bolsonaro busca dissimular as decisões políticas no que se refere aos altos preços repassados pela Petrobras. "Bolsonaro continua querendo tirar a responsabilidade dos seus ombros, isso é uma mentira deslavada, já que a solução está na sua caneta’.

O diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), Carlos Alberto Litti Dahmer, acredita que essas postagens vêm para iludir a população. “Ele fala como se o governo fosse contrário ao aumento e não pudesse fazer nada", comentou. "Só os que idolatram o presidente podem defender o indefensável”, reforçou.