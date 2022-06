Bolsonaro prevê gasolina e diesel mais baratos com teto do ICMS; entenda

Os preços dos combustíveis continuam em alta por causa da guerra entre Rússia x Ucrânia. Mas, Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (13) que, pretende zerar os impostos de combustível, o litro da gasolina caindo aproximadamente R$ 2 para o consumidor final do produto e do diesel, R$ 1. O chefe do Executivo disse acreditar que as propostas serão aprovadas nesta semana.

VEJA MAIS

“Previsão é cair por volta de R$ 2 o litro de gasolina e cair por volta de R$ 1 o litro do diesel”, disse, em entrevista à CBN Recife.

Bolsonaro também revelou que deve ser votado, nos próximos dias, pelo Senado Federal um projeto de lei complementar, que fixa um teto para a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo.

"A gente acha que vai ser aprovado. E, com isso, vai diminuir bastante o ICMS da gasolina. Logicamente que vamos sentir na ponta da linha”, afirmou o presidente do país.

As estratégias na mudança de preço do produto podem estar ligadas a aproximação do processo eleitoral. O tema é visto por aliados do presidente como o principal obstáculo à sua reeleição.