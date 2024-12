Caminhão tenta desviar de carro e acaba matando motociclista grávida de nove meses

Um acidente de trânsito na BR-470, em Blumenau, resultou na morte de uma jovem de 24 anos, que estava grávida de nove meses. Segundo informações fornecidas pelo companheiro da vítima, a mulher pilotava uma motocicleta quando foi atingida por um caminhão que tentava desviar de um carro.

O acidente ocorreu por volta das 5h desta sexta-feira (29), nas proximidades da Altenburg, no bairro Badenfurt. O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a jovem não sobreviveu e morreu antes de ser levada ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro Peugeot estava na marginal da BR-470 e fez uma conversão à esquerda para passar em frente à Breitkopf. Durante essa manobra, o veículo quase colidiu com um caminhão. Para evitar a batida, o motorista do caminhão desviou e acabou atingindo a motocicleta que estava na via, resultando em um acidente grave. Após a colisão, o caminhão tombou.

Os bombeiros confirmaram que tanto a jovem quanto seu bebê não sobreviveram ao acidente. O motorista do caminhão, um homem de 27 anos, não sofreu ferimentos, mas seu passageiro, de 26 anos, teve lesões na perna e foi levado ao hospital. A condutora do Peugeot, uma mulher de 36 anos, também saiu ilesa.

Após o acidente, o trânsito na região precisou ser desviado por cerca de duas horas. Às 7h30min, os veículos envolvidos foram removidos e as pistas foram liberadas. Equipes de emergência jogaram serragem no local devido à quantidade de óleo derramado no asfalto.