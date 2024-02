Saque-aniversário do FGTS 2024: Caixa libera calendário de pagamento; confira

O Governo Federal, por meio do Fundo Garantidor do Tempo de Serviço (FGTS), disponibilizou o calendário de pagamento do novo saque-aniversário, modalidade que permite a retirada anual de uma parcela do saldo existente nas contas do FGTS dos trabalhadores. Segundo o cronograma estabelecido, que segue de acordo com o mês de nascimento do solicitante, os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro já podem realizar o saque.

A iniciativa do Ministério do Trabalho oferece aos trabalhadores que escolheram a modalidade saque-aniversário para retirar parte do de suas contas, não ficando restritos à indenização rescisória quando sai do emprego. No entanto, o Governo Federal pretende modificar essa regulamentação, possibilitando o saque integral da conta em demissões sem justa causa.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

A modalidade de saque permite que os trabalhadores possam retirar uma parcela do saldo total. Vale ressaltar que quem optar pelo pagamento terão acesso apenas às multas rescisórias em situações de demissão sem justa causa.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A iniciativa do Ministério do Trabalho visa oferecer uma maior flexibilidade aos trabalhadores na gestão de seus recursos do FGTS. Com a opção do saque-aniversário, eles podem planejar uma retirada anual, o que pode ajudar a complementar a renda ou ser usado para pagar dívidas, por exemplo.

Calendário de retirada do saque-aniversário do FGTS

- Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 29 de março

- Nascidos em fevereiro: de 1º de fevereiro a 30 de abril

- Nascidos em março: de 1º de março a 31 de maio

- Nascidos em abril: de 1º de abril a 28 de junho

- Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho

- Nascidos em junho: de 3 de junho a 30 de agosto

- Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro

- Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

- Nascidos em setembro: de 2 de setembro a 30 de novembro

- Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 29 de dezembro

- Nascidos em novembro: de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

- Nascidos em dezembro: de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Como verificar o saldo do saque-aniversário do FGTS?

- Acesse o aplicativo FGTS e insira seus dados de login.

- Na primeira página, o valor atual da conta será exibido.

- Selecione a opção “Meus saques”.

- Escolha “Saque-Aniversário”.

- Aparecerá a data prevista para o próximo saque e o valor disponível.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com