Cachorro viraliza ao fazer pedido de ração em delivery; vídeo

Um cachorro muito simpático, chamado Apólo José, conquistou o coração dos internautas ao utilizar o WhatsApp para pedir sua ração favorita em um serviço de delivery de um pet shop em Pernambuco. O vídeo viralizou no TikTok.

A façanha de Apólo foi possível graças à sua tutora, Adriele, que compartilhou o momento hilário nas redes sociais. No vídeo que viralizou, podemos ver o adorável cãozinho pedindo sua ração premium: "Por favor, 3kg dessa deliciosa aqui (tem que ser premium, viu?)", escreveu junto com uma selfie.

VEJA MAIS

A atendente do pet shop não conseguiu conter sua animação ao receber as selfies do doguinho. "Que alegria receber essas fotos no WhatsApp", respondeu.

A tutora continuou registrando a espera de Apólo pelo motoboy com sua comida. Quando o delivery finalmente chegou, ele pôde comemorar com sua mensagem: "Chegou! Aubrigado. Meu potinho está cheio de novo".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)