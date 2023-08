Cachorro famoso por memes e figurinhas morre aos 12 anos

Na última sexta-feira (18), morreu um cachorro que ficou famoso nas redes sociais com memes e figurinhas. Balltze tinha 12 anos e não resistiu a uma cirurgia para tratar uma pancreatite. A informação sobre o falecimento do animal veio do perfil oficial dos tutores.

"Ele ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muita alegria para vocês, mas agora sua missão foi concluída. Acredito que ele está correndo livremente no céu e comendo muita comida deliciosa com seus novos amigos. Ele sempre estará dentro do meu coração. (....) É o meu único pedido humilde", dizia a postagem.

O diagnóstico de pancreatite veio em 2022. Ele não respondeu bem aos tratamentos e precisou passar por cirurgia. A tutora disse, ainda, para os seguidores não se entregarem à tristeza, mas a se concentrarem nas alegrias que Ball Ball (como o animal de estimação era carinhosamente chamado) trouxe ao mundo e às suas vidas.

