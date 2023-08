'Cadela gari' chama atenção e conquista a web; confira

Uma cachorrinha vira-lata caramelo tem chamado atenção nas redes sociais nos últimos dias. A cadela, chamada Ana, acompanha diariamente um grupo de garis responsáveis pela limpeza do bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, e recebeu até uniforme após ser "adotada" pela equipe.

Ana começou a se aproximar da equipe de limpeza há cerca de seis meses, após muito tempo morando nas ruas de Boa Vista. Hoje, a cadela é castrada, vacinada e é alimentada pelos novos amigos.

"Conhecemos ela no nosso ponto de encontro, começamos a dar carinho e a dar comida. Foi assim que ela começou a andar conosco pelas ruas", contou a gari Maria do Rosário Pereira, ao g1.

Ana ao lado do grupo de limpeza do bairro de Boa Vista (Foto: Arquivo Pessoal)

Segundo a gari, Ana transformou os dias de trabalho da equipe e acompanha o grupo de segunda a sexta-feira, recebendo banhos esporádicos e alimentação diária. Com o uniforme personalizado, a cachorrinha caramelo também conquistou os moradores do bairro, que se tornaram responsáveis pelos cuidados do animal aos fins de semana.

"De tanto ela andar conosco, eu pensei em uma forma de identificá-la dentro do grupo. Até porque a maioria das pessoas chutava, batia, por ela ser de rua. E, mostrando que ela era nossa, ninguém iria mais tocar nela. Peguei uma camisa antiga minha de trabalho, costurei e fiz uma 'roupinha' para ela de gari", complementou.