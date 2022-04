Brasileiros viralizam ao fazer roupinha e peruca para ‘Alexa’

O povo brasileiro é famoso por gostar de “encapar” seus objetos e eletrodomésticos em casa, e esse costume se estendeu aos itens tecnológicos. Algumas pessoas estão dando o que falar nas redes sociais após criarem roupas e perucas de crochê para a assistente virtual “Alexa”, uma caixa de som inteligente muito adquirida no país.

Os adereços para a caixa de som viralizaram na web e estão conquistando cada vez mais adeptos. Uma das pioneiras dessa ideia foi a dona Maria Batista Oliveira, de 77 anos. A aposentada, conhecida como “vovó da Alexa”, começou a fazer roupinhas após ganhar uma assistente virtual na pandemia e compartilhou as fotos com a família. Todos amaram e ainda postaram nas redes sociais as diferentes criações feitas por ela.

E não foi apenas a dona Maria que viralizou. O pesquisador brasileiro Carlos Diniz, que se mudou para os Estados Unidos, também encontrou no crochê um refúgio e passou a fazer perucas para a Alexa. Ele adquiriu a prática como uma maneira de passar o tempo, mas acabou fazendo sucesso na Web.

"Trouxe minha Alexa comigo do Brasil. Eu não estava fazendo nada, olhei para ela e pensei: 'vou fazer uma peruca'. Minha namorada tem cabelo curtinho, então fiz parecido com o cabelo dela, para me lembrar dela quando eu olhar, sabe?", explica Carlos.

