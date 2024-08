Brasileiro que virou meme por dançar em cima de ônibus no Carnaval morre na Rússia

Na noite desta terça-feira (20), a notícia da morte de Jonathan Oliveira, um brasileiro que ganhou fama na internet por dançar em cima de um ônibus durante o Carnaval de 2017 ao som da música "Break Free" de Ariana Grande, começou a circular nas redes sociais. Segundo informações, o jovem morreu após cair em alto mar na cidade de São Petersburgo, na Rússia.

Segundo o portal russo 78.ru, o brasileiro teria se envolvido em uma briga com um residente enquanto estavam a bordo de um iate. A briga teria começado ainda na costa, mas o capitão do iate decidiu levar o grupo para o mar. No entanto, a discussão, supostamente motivada por ciúmes, se intensificou e Jonathan acabou caindo no mar.

Informações que circulam na web indicam que o jovem não sabia nadar e se afogou. A Diretoria Principal do Comitê de Investigação da Federação Russa está investigando o caso, e o russo envolvido foi detido sob suspeita de homicídio culposo.

A última postagem de Jonathan no Instagram foi uma série de fotos e vídeos durante sua visita à Catedral de S. Isaac, em São Petersburgo. Na descrição, ele expressou sua admiração pela cidade, apesar do ambiente tenso devido às políticas locais contra o movimento LGBT. "Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui", escreveu.

Nas redes sociais, amigos próximos afirmam que a família de Jonathan está se mobilizando para trazer o corpo do jovem de volta ao Brasil.

Relembre o meme de Jonathan Oliveira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)