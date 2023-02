Brasileiro casou mais em 2021, mas país bateu recorde histórico de divórcios, aponta IBGE

Segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil fechou o ano de 2021 com 932 mil casamentos, um aumento de 23,2% em relação ao ano de 2020. No entanto, de acordo com o levantamento, o ano de 2020 havia tido o pior desempenho por ter sido mais impactado pela pandemia de covid-19, já que havia mais medidas de isolamento social. Os dados fazem parte das Estatísticas do Registro Civil.

A pesquisa do IBGE aponta ainda que também no ano de 2021, houve 386 mil pedidos de divórcios, recorde da série histórica, que é feita desde 1984. Apesar da alta em 2021, o número de casamentos no país vem apresentando queda ao longo dos anos. Os dados incluem apenas as uniões civis registradas, não contam as uniões estáveis.

De acordo com o IBGE, em 2021, 5,5 pessoas, em cada 1 000 habitantes com 15 anos ou mais, casaram no Brasil. Ainda no mesmo ano, o número de casamentos não superou a média dos cinco anos [2015 a 2019] anteriores à pandemia, mas deu indícios de que as cerimônias matrimoniais voltaram a acontecer com mais frequência em razão das campanhas de vacinação e da flexibilização das medidas para contenção da covid-19.

A pesquisa mostra ainda que em 2021, os casamentos que ocorreram foram 923.300 entre pessoas de sexo diferente e 9.202 entre pessoas do mesmo sexo. O aumento percentual foi maior no casamento entre pessoas do mesmo sexo, que registrou uma alta de 43% em relação a 2020. Os casamentos entre pessoas homoafetivas foram inseridos na pesquisa em 2013.

Nos casamentos civis entre cônjuges solteiros héteros, com 15 anos ou mais, a diferença das idades médias foi de aproximadamente 2 anos, sendo que os homens se casaram, em média, aos 30,9 anos, e as mulheres, aos 28,5 anos de idade. Já nos casamentos civis entre pessoas homoafetivas, a idade média é de 34 anos entre os homens 33 anos entre as mulheres

Divórcios em alta

Ao longo dos anos, o brasileiro passou a se divorciar mais em relação ao número de casamentos. "Tínhamos 10 divórcios para cada 30 casamentos, e agora essa média é 10 a cada 24", explica Klívia Brayner de Oliveira, gerente da Pesquisa de Registro Civil do IBGE. Isso pode ser percebido também na redução do tempo médio de casamento no momento em que se pede divórcio.

O IBGE também revela que em 2021, a idade média de quem pediu divórcio foi de 40,6 anos para mulheres e 43,6 anos para homens.

Em relação a divisão de bens, a pesquisa revela que em 2021, 90,2% foi em regime de comunhão parcial, 5,4% em regime de divisão universal e 4,4% em regime de separação total.

Guarda compartilhada cresce

Quanto aos divórcios, um dado da pesquisa que chama a atenção é que, entre casais com filho, o percentual de famílias que adotam a guarda compartilhada vem crescendo ao longo dos anos. Desde 2014, um lei orienta é que esse tipo de guarda deve ser a prioridade adotada pela Justiça.

Em 2014, a proporção de guarda compartilhada entre os pais com filhos menores era de 7,5%. Em 2021, essa modalidade passou a representar 34,5%. Tal comportamento evidencia o crescimento dessa modalidade de guarda como consequência da lei supracitada.

