Brasileira cai em golpe ao achar que namorava músico grego Yanni e perde R$ 880 mil

Uma mulher de 59 anos foi vítima de estelionato sentimental, após ser enganada ao acreditar que namorava com o músico grego Yanni e depositar cerca de R$ 880 mil na conta do suposto artista. Claro, o romance não passava de um golpe aplicado por um nigeriano, que mora no Brasil e pertence a um quadrilha internacional. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

A vítima conheceu o falso Yanni nas redes sociais e começaram a se relacionar virtualmente. O suspeito teria demonstrado interesse em pedi-la em casamento e, por isso, a brasileira teria depositado quantias em dinheiro na conta do nigeriano.

O golpe foi descoberto pela família da mulher, após ela ter procurado a polícia para denunciar que o amado havia sido sequestrado e precisava pagar um valor de R$ 10 milhões para o resgate. Após investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), foi descoberto que o suspeito pertencia aos "Yahoo Boys", uma quadrilha internacional de origem nigeriana, especializada em praticar o chamado estelionato sentimental, quando uma pessoa finge um envolvimento amoroso para se aproveitar de outra.

Agora, o processo corre sob segredo de Justiça na 10ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda.