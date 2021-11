Italiano que caiu em golpe e pensou namorar Alessandra Ambrósio vai receber vaquinha online

O jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, que passou 15 anos da sua vida achando que namorava a modelo brasileira Alessandra Ambrósio, vai passar a receber um valor simbólico de uma vaquinha online para recuperar os prejuízos que teve ao ser vítima de estelionato. A dívida do rapaz chega a 700 mil euros, ou seja, cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual. As informações são do G1 Mundo.

Os amigos próximos ao jogador de vôlei é quem estão organizando a ajuda. Danilo Rinaldi, ex-colega do time de Cazzaniga, é o responsável por abrir a página. Segundo ele, a meta é única: pode ajudar Roberto a recomeçar e reescrever o futuro.

Durante o namoro fake à distância com a modelo brasileira, Cazzaniga chegou a pedir empréstimos de 60 mil euros (cerca de R$ 379 mil) para ajudá-la. Mas, tudo tratava-se de um golpe e o caso veio à tona na última quarta-feira (24), após uma TV italiana exibir o caso.