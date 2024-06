Brasil termina maio com o arroz branco mais caro do mundo

Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura apontaram que o Brasil encerrou o mês de maio com o arroz branco mais caro do mundo. O produto teve um aumento de 10% no país e atingiu US$ 830 a tonelada. O valor é 29% maior que o da Tailândia, um dos maiores produtores da ásia.

Os dados da organização também registraram aumento nos vizinhos Argentina (11%) e Uruguai (9%), porém esse aumento foi inferior ao do registrado no Brasil.

O relatório ressalta as incertezas em relação à magnitude das perdas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. “As enchentes levaram o governo a anunciar importação do produto, que aprovaria a redução de impostos de importação para renovar estoques e manter os preços locais sob controle”, cita o relatório.

O desastre climático também teve efeito sobre os preços na Tailândia. Segundo o relatório, o valor do produto subiu de 4% a 6% em maio, causado pelas vendas para compradores brasileiros e uma recuperação no valor da moeda do país (baht) em relação do dólar.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)