Brasil tem duas cidades como destino favorito de turistas na América Latina; saiba quais são

Duas cidades brasileiras estão entre as dez preferidas por turistas para destinos na América do Sul e Central, segundo pesquisa feita pela revista norte-americana Travel and Leisure. O ranking, formado a partir da opinião de mais de 160 mil pessoas, tem São Paulo em 3º lugar e o Rio de Janeiro na 8ª colocação.

VEJA MAIS

Com uma pontuação que vai de 0 a 100, a pesquisa levantou os destinos na América Latina preferidos pelos turistas. Em primeiro lugar, pela quinta vez consecutiva, a cidade de Cusco, no Peru, venceu a competição, com 87,78 pontos.

A segunda colocada foi a cidade de Cartagena, na Colômbia, com 85,99 pontos, menos de um ponto acima de São Paulo, que teve 85,41 pontos. Completam a lista das cinco melhores cidades Quito, no Equador (85,05) e Buenos Aires, na Argentina (84,83). Veja o top 10 completo, com o Rio de Janeiro presente:

Cusco, Peru (87,78) pontos;

Cartagena, Colômbia (85,99) pontos;

São Paulo, Brasil (85,41) pontos;

Quito, Equador (85,05) pontos;

Buenos Aires, Argentina (84,83) pontos;

Mendoza, Argentina (84,79) pontos;

Antígua Guatemala, Guatemala (84,15) pontos;

Rio de Janeiro, Brasil (83,89) pontos;

Lima, Peru (82,66) pontos;

Bogotá, Colômbia (82,45) pontos.

Critérios para a avaliação das cidades

Os assinantes da revista norte-americana avaliaram as cidades de acordo com seis critérios. São eles:

Paisagem e marcos históricos;

Cultura;

Comida;

Simpatia;

Opções de compra;

Valores.

A pesquisa recebeu mais de 685 mil votos, de 165 mil participantes. O ranking faz parte da premiação anual World’s Best Awards, que premia os melhores locais, hotéis e até mesmo empresas de cruzeiros.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)