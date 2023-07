Qual a cidade mais ensolarada do Brasil? Belém não está entre elas; confira o ranking completo

Uma pesquisa da Betway, divulgada neste sábado (8), apontou quais são as 10 cidades do mundo mais ensolaradas. Quem esperou que Belém, capital paraense, estivesse na lista, se frustrou. Entre as 10 apontadas, há quatro brasileiras, nenhuma no Norte do país; veja o raking completo:

Quais as cidades mais ensolaradas do mundo?



1º São Paulo - Brasil 12h23

2º Rio de Janeiro - Brasil 12h22

3º Brasília - Brasil 12h16

4º Salvador - Brasil 12h14

5º Cidade do México - México 11h50

6º Cancún/Mérida/Guadalajara México/Espanha/México 11h49

7º Puebla - México 11h39

8º Santa Cruz - Estados Unidos 11h38

9º Málaga/Lagos/Faro/Sevilha Espanha/Nigéria/Portugal/Espanha -11h34

10º Lisboa - Portugal - 11h32

O ranking mostra quais são os locais do globo com maior tempo de luz do dia ao longo do ano, em média. Segundo o levantamento, São Paulo tem 12h e 23 minutos de luz por dia durante o ano, em segundo vem o Rio de Janeiro, com 12h e 22 minutos, em tercero a capital federal, com 12h e 16 minutos e, por fim, Salvador, com 12h e 14 minutos.

A capital federal, Brasília, além de ser a 3ª mais ensolarada, também aparece em outros rankings da pesquisa, entre elas, ser a 5ª cidade mais quente do mundo, dentre os locais com maior média de temperatura anual; a 8º cidade, com os ventos mais calmos do mundo, dentre os locais com menos incidência de ventos.

Além disso, nas cidades com maior média de temperatura, Brasília aparece com 21,9 °C, atrás do Rio de Janeiro (23,6 °C) e de Salvador (25,6°C), no Brasil; e Cancún (26,1 °C) e Mérida (26,5 °C), no México.