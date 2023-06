Verão 2023: confira como os belenenses se protegem contra os raios solares durante o calor intenso

O mês de julho se aproxima e o calor do verão amazônico já é sentido pelos belenenses. Por isso é importante ter cuidados com a pele nesse período do ano. A dermatologista Danielle Sousa, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (regional Pará), disse que o protetor solar deve ser utilizado diariamente.

“Os estudos mostram que a maior exposição solar que temos, no decorrer da vida, são as do dia a dia, decorrentes dos deslocamentos para trabalho, supermercado, entre outros, sendo muito superior às exposições ocasionais, quando vamos à praia, por exemplo”, disse.

“Dessa forma, não apenas no período do verão, onde temos um aumento da incidência dos raios UV, o protetor solar deve fazer parte da nossa rotina, lembrando sempre de reaplicar de 3/3hs, na face, e no corpo, nas áreas onde a roupa não cobre”, afirmou.

Belenenses se protegem contra os raios solares (Igor Mota / O Liberal)

Segundo a dermatologista Danielle Sousa, existem diversas opções de protetor solar, desde FPS (fator de proteção solar) 30 a FPS 100. Há protetores para pele oleosa, seca, sensível, protetores para peles com manchas, como o melasma, toque seco, spray. “O ideal é você avaliar, juntamente com o seu médico dermatologista, qual o melhor protetor para o seu tipo de pele. Lembrando que o mais importante é você encontrar o protetor que você mais se adapta, e utilizar sempre”, afirmou.

Ela disse ainda que, além dos protetores, há as opções de proteção física ou de barreira, como as roupas de manga, chapéus, óculos, e os guarda-chuvas, sendo excelentes opções principalmente para quem tem manchas, ou utiliza ácidos nos tratamentos noturnos.

Os hidratantes também fazem parte da rotina diária de cuidados com a pele, sendo "importantíssimos" no verão, devido ao maior ressecamento da pele, e maior sensibilidade devido ao aumento da radiação UV na exposição solar. “Recomendamos o uso dos hidratantes 2x/dia, após os banhos, ou mais vezes, conforme necessidade do paciente”, disse.

Para se proteger do calor intenso nesta época do ano moradores de Belém usam guarda-chuva ao andar pela cidade (Igor Mota/O Liberal)

VEJA TAMBÉM:

Dermatologista recomenda intensificar uso de protetor solar no verão

A dermatologista Danielle Sousa também deu dicas para quem vai à praia nesta época do ano. “Além do filtro solar, no verão é importante usar chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar livre, pois eles bloqueiam a maior parte da radiação UV. Tecidos sintéticos, como o nylon, bloqueiam apenas 30%”, explicou.

Ela explicou que a radiação UVA é sempre constante no decorrer do dia, porém a UVB, que é a mais relacionada ao aumento do câncer de pele, é mais intensa nos horários entre as 10 e 16 horas, devendo estes serem evitados.

Durante o verão, a radiação é mais intensa. “Recomendamos que seja intensificado o uso do protetor solar, que sejam evitados os horários de maior radiação (das 10 às16h) e que os cuidados com a hidratação (tanto com água quanto com hidratantes) sejam redobrados”, afirmou. O excesso da exposição solar, e principalmente sem a devida proteção, aumenta o risco de queimaduras, acelera o envelhecimento cutâneo, além de elevar o risco de câncer de pele (o câncer mais frequente do mundo).

A dermatologista Danielle Sousa também deu dicas para quem for participar do último Arrastão do Pavulagem, no próximo domingo, em Belém. Além de utilizar o filtro solar conforme as orientações médicas, o uso de roupas de algodão, que bloqueiam a maior parte da radiação UV; óculos, além de chapéu de proteção. “E não esquecer de intensificar a hidratação”, afirmou.

Vendedor de salada de frutas se protege usando camisa manga comprida e boné

Nas ruas de Belém, os moradores se protegem como podem. Às vezes, usam até livros ou cadernos para se proteger do sol. Ou colocam a mão no rosto para diminuir a incidência dos raios solares. Waldiney Rodrigues dos Reis, 45 anos, vende salada de frutas na avenida Presidente Vargas, próximo à rua Santo Antônio, no centro comercial de Belém.

Waldiney Rodrigues dos Reis, 45 anos, vende salada de frutas na avenida Presidente Vargas, próximo à rua Santo Antônio, no centro comercial de Belém. Para se proteger do sol, sobretudo nesta época do ano, ele usa camisa comprida de malha e boné (Igor Mota/O Liberal)

Para se proteger do sol, sobretudo nesta época do ano, ele usa uma camisa comprida de malha e boné. “O sol em Belém, nesse período agora, é muito forte, principalmente pela manhã e por volta das 12 horas”, disse. “Se eu não adotar esses cuidados, eu sinto o sol queimando a pele”, afirmou.

Andrea Baía Bandeira, 42 anos, vende água e óculos na feira doVer-o-Peso. Para proteger a pele, ela afirmou que, antes de ir para o trabalho, logo cedo, passa protetor.

Andrea Baía Bandeira, 42 anos, vende água e óculos na feira do Ver-o-Peso. Para proteger a pele, ela afirmou que, antes de ir para o trabalho, logo cedo, passa protetor. “E uso chapéu. Também bebo bastante água”, afirmou (Igor Mota/O Liberal)

“E uso chapéu. Também bebo bastante água”, afirmou. Andrea disse que, entre 12 e 13h30, o sol está muito intenso. “É bem quente mesmo”, afirmou. Nesse intervalo de tempo, Andrea procura uma sombra para se “refrescar um pouquinho”.