Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online

Mais de 25 mil sites ilegais de apostas online foram bloqueados no Brasil após um ano de mercado regulado no país. Os dados são da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Segundo o governo, 132 processos administrativos foram abertos contra empresas do setor, envolvendo 133 operadoras. 80 desses processos ainda estão em andamento para aplicação de penalidades.

As investigações também identificaram 1,7 mil pessoas suspeitas de transferências financeiras para bets ilegais. Como resultado, 550 contas bancárias foram encerradas, sendo 265 consideradas irregulares.

No combate à publicidade ilegal nas redes sociais, foram concluídos 412 processos de fiscalização contra influenciadores digitais. Ao todo, 324 perfis e 229 publicações foram removidos.

Em 2025, 25,2 milhões de brasileiros fizeram apostas online. Quase 70% são homens. A faixa etária predominante é entre 31 e 40 anos, seguida por jovens de 18 a 24. Os maiores de 61 anos são a menor parcela: 2,7%.

Excluídos os prêmios pagos, as bets autorizadas tiveram receita bruta total de 37 bilhões de reais. A Receita Federal arrecadou quase 10 bilhões em impostos e tributos, além de 2,5 bilhões em outorgas.

Já a plataforma centralizada de autoexclusão, lançada pelo governo em dezembro, recebeu em apenas 40 dias mais de 217 mil pedidos de bloqueio. A ferramenta permite que o próprio cidadão impeça, por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o acesso a todas as bets autorizadas no país e também a realização de novos cadastros. O principal motivo apontado foi perda de controle sobre o jogo com 73% dos registros.