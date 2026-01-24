Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online

Governo divulga balanço após um ano de mercado regulado no país.

Agência Brasil

Mais de 25 mil sites ilegais de apostas online foram bloqueados no Brasil após um ano de mercado regulado no país. Os dados são da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Segundo o governo, 132 processos administrativos foram abertos contra empresas do setor, envolvendo 133 operadoras. 80 desses processos ainda estão em andamento para aplicação de penalidades.

As investigações também identificaram 1,7 mil pessoas suspeitas de transferências financeiras para bets ilegais. Como resultado, 550 contas bancárias foram encerradas, sendo 265 consideradas irregulares.

No combate à publicidade ilegal nas redes sociais, foram concluídos 412 processos de fiscalização contra influenciadores digitais. Ao todo, 324 perfis e 229 publicações foram removidos.

Em 2025, 25,2 milhões de brasileiros fizeram apostas online. Quase 70% são homens. A faixa etária predominante é entre 31 e 40 anos, seguida por jovens de 18 a 24. Os maiores de 61 anos são a menor parcela: 2,7%.

Excluídos os prêmios pagos, as bets autorizadas tiveram receita bruta total de 37 bilhões de reais. A Receita Federal arrecadou quase 10 bilhões em impostos e tributos, além de 2,5 bilhões em outorgas.

Já a plataforma centralizada de autoexclusão, lançada pelo governo em dezembro, recebeu em apenas 40 dias mais de 217 mil pedidos de bloqueio. A ferramenta permite que o próprio cidadão impeça, por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o acesso a todas as bets autorizadas no país e também a realização de novos cadastros. O principal motivo apontado foi perda de controle sobre o jogo com 73% dos registros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apostas online

jogos ilegais

bets ilegais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

CONTRATAÇÃO

Petista Jaques Wagner pediu vaga no Banco Master para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega

Ex-ministro recebeu R$ 1 milhão mensais para auxiliar na venda do banco, enquanto líderes petistas mantinham articulações com a cúpula da instituição

24.01.26 9h49

BRASIL

Surto de esporotricose: entenda o que é a doença transmitida por gatos e como prevenir

Doença transmitida através de mordidas e arranhões é benigna em humanos e fatal para felinos

17.10.23 18h00

INCÊNDIO

Motel com clientes é atingido por incêndio durante a madrugada

Incêndio começou em depósito, mobilizou 16 bombeiros e não deixou feridos

23.01.26 21h23

APOSTAS ONLINE

Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online

Governo divulga balanço após um ano de mercado regulado no país.

24.01.26 15h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda