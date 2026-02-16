Bradesco fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade no aplicativo nesta segunda (16)
Ao todo, foram identificados 137 problemas com o aplicativo nas últimas 24 horas
Alguns usuários do aplicativo do Bradesco informaram que o sistema apresentou instabilidades nesta segunda-feira (16). No total, segundo o site Downdetector, foram identificados 137 problemas com o aplicativo nas últimas 24 horas, sendo que o pico da instabilidade deu-se a partir de 12h com os serviços mais notificados, que foram: 85% no próprio app, 12% no internet baking e 3% no Bradesco Net empresa.
Os principais serviços financeiros do Bradesco são de banco comercial, que oferece Internet Banking, seguros, planos de pensão, anuidades, serviços de cartão de crédito para clientes e títulos de capitalização. Além disso, o baco também oferece empréstimos pessoais e serviços de leasing. Até o momento, o Bradesco ainda não se pronunciou sobre os recentes problemas apresentados pelos usuários do aplicativo.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
