BPC: parcela de maio começará a ser paga na próxima quinta (25); veja o calendário

A quinta parcela de 2023 do Benefício de Prestação Continuada (BPC) será paga a partir da próxima quinta-feira, 25 de maio. O benefício, que paga um salário mínimo por mês para mais de cinco milhões de pessoas, não precisa de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A nova parcela do BPC será de R$1320, um aumento de R$18. Vinculado ao salário mínimo, o benefício recebeu o acréscimo após o dia 1º de maio, quando foi anunciado o aumento do piso nacional pelo governo Lula. O auxílio é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar per capita mensal de até 1/4 do salário mínimo.

Calendário do BPC em maio

O Benefício de Prestação Continuada segue o calendário de pagamento dos benefícios do INSS de até um salário mínimo. O valor é repassado de acordo com o número final do cartão do beneficiário e será distribuído entre os dias 25 de maio e 7 de junho nesta quinta parcela. Veja as datas:

Final da inscrição em 1 - 25 de maio;

Final da inscrição em 2 - 26 de maio;

Final da inscrição em 3 - 29 de maio;

Final da inscrição em 4 - 30 de maio;

Final da inscrição em 5 - 31 de maio;

Final da inscrição em 6 - 01 de junho;

Final da inscrição em 7 - 02 de junho;

Final da inscrição em 8 - 05 de junho;

Final da inscrição em 9 - 06 de junho;

Final da inscrição em 0 - 07 de junho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)