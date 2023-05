Bombeiros capturam jararaca de 1,50 metro em residência; espécie de cobra é venenosa

No último sábado (20), o Corpo de Bombeiros realizou a captura de uma serpente da espécie jararaca em uma casa localizada no bairro Portal dos Ipês, na região Norte de Minas Gerais. O animal, que media cerca de 1,50 metro de comprimento, foi encontrado no quintal da residência, sob uma pilha de telhas.

Por volta das 11h, a equipe de bombeiros foi acionada e prontamente realizou a operação de resgate. Considerando o perigo que a cobra representava para a integridade dos moradores, a captura foi feita de maneira segura. Posteriormente, o animal foi solto em seu habitat natural, afastado do perímetro urbano.

A atuação rápida e eficiente dos bombeiros garantiu a segurança dos moradores e evitou possíveis incidentes causados pela presença da serpente venenosa. A espécie jararaca é conhecida pela sua potencialidade venenosa, representando um risco para o ambiente doméstico.

É importante ressaltar a importância de acionar os órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros, diante de situações envolvendo animais silvestres, garantindo a preservação da vida humana e a proteção da fauna local.