Cobra atravessa rua e sobe no colo de homem sentado em bar; vídeo

Nos últimos dias, um vídeo impressionante tem se espalhado pelas redes sociais, deixando internautas ao redor do mundo surpresos. As imagens mostram uma cobra atravessando o colo de um homem em um bar, ganhando grande repercussão. Apesar do susto, muitos internautas relataram que ela pode ter ido pedir ajuda, já que a parte de trás do animal estava para fora.

O vídeo, publicado por Andrew Tyler Madison em sua conta no Instagram, revela o momento em que a cobra desliza até o colo do homem e, em seguida, rasteja pela cadeira em que ele está sentado.

De acordo com Andrew, em entrevista ao canal FOX 4 em Dallas, ele estava aguardando a chegada de sua filha e algumas amigas para levá-las a um show. Enquanto esperava, decidiu tomar uma bebida no pátio de um bar em Dallas, nos Estados Unidos, local onde ocorreu o incidente com a cobra.

"Todos no pátio ficaram assustados e pularam, exceto eu. Acredito que tenha sido por isso que ela veio em minha direção, pois eu estava sentado", relatou ele à emissora.

Desdobramento

O homem ainda contou que após a passagem da cobra, um gerente do bar apareceu com um balde, uma pinça e conseguiu capturá-la. Posteriormente, a cobra foi solta em uma área de mata próxima ao local. Felizmente, ninguém saiu ferido.