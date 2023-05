Homem usa cobra como chicote para bater e ameaçar pessoas na rua; vídeo

Na última quarta-feira (10), um homem foi detido sob a acusação de supostamente atacar outro pedestre utilizando uma cobra píton como arma. O incidente ocorreu em Toronto, no Canadá. Embora os envolvidos no ocorrido estejam bem, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do animal.

Além do sofrimento causado à cobra, que estava sendo usada como um tipo de chicote contra a vítima, o maior perigo para os seres humanos reside na capacidade de estrangulamento dessa espécie. As serpentes da família Pythonidae, que não possuem veneno, são constritoras. Isso significa que elas se enrolam ao redor de sua presa e a apertam, causando a morte por interrupção do fluxo sanguíneo.

Esses animais podem atingir até oito metros de comprimento e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo animais muito maiores, como veados e jacarés.

Entenda o caso

A polícia foi chamada em resposta a relatos de que um homem estaria ameaçando pessoas com uma cobra píton no bairro, pouco antes da meia-noite.

Segundo investigadores, o suspeito estava caminhando pela rua segurando o animal quando, supostamente, se aproximou da vítima com a serpente e partiu para a agressão física.

Um porta-voz da polícia informou ao portal local CityNews que a vítima não sofreu ferimentos no ataque e o suspeito e a vítima não se conheciam. O acusado foi identificado como Laurenio Avila, de 45 anos, residente de Toronto.

Ele foi acusado de agressão com arma e causar dor e sofrimento desnecessários a um animal. A polícia continua investigando o incidente para determinar os motivos por trás do ataque.