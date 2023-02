Bolsonaro fala sobre desejo de retornar à presidência: 'Missão ainda não terminou'

Após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou o desejo de retornar à Presidência do Brasil, durante um discurso realizado em uma igreja evangélica de Orlando, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (23).

"Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. No começo, eu perguntava: 'Meu Deus, qual foi o meu pecado para estar sentado nesta cadeira?'. Só problemas". Em seguida, Bolsonaro mencionou que, às vezes, esquecia que era casado com Michelle. Por fim, ele concluiu:

"Mas ser presidente foi uma experiência que eu encaro como uma missão. E, se for da vontade de Deus, entendo que essa missão ainda não terminou", declarou.

