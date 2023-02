'Não tomei nada. Deixa abrir o que quiser.', diz Jair Bolsonaro sobre sigilo do cartão de vacinação

PF mira garimpeiros

A Polícia Federal fez ao menos seis operações contra o garimpo ilegal na região da Amazônia em menos de um mês.



Informações sobre a covid

O Ministério da Saúde vai deixar de divulgar de forma diária os dados sobre a doença no Brasil. As atualizações serão semanais.

"Não tomei nada. Deixa abrir o que quiser.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, sobre a retirada do sigilo do seu cartão de vacinação. Ele garantiu nunca ter se vacinado contra a covid-19.



>BASA

AMERICANAS



O Banco da Amazônia S/A (Basa) enviou à redação de O LIBERAL nota comentando a reportagem “Basa precisa esclarecer empréstimos, diz mercado”, publicada na edição de ontem do jornal. A matéria trouxe informações sobre o empréstimo de R$ 103 milhões concedido à gigante do varejo Lojas Americanas que, após fraudar balanços, anunciou um rombo de R$ 20 bilhões. O empréstimo concedido pelo Basa - criado para financiar negócios na Amazônia - ao conglomerado provocou críticas, especialmente de pequenos produtores rurais que afirmam não encontrar, junto à instituição, o mesmo apoio dado às Americanas.



“VÍTIMA”



Na nota, o Banco da Amazônia S/A afirma que não é o único banco credor das Lojas Americanas a sofrer com as inconsistências contábeis apresentadas, mesmo com aval de auditoria externa, na hora do pedido do crédito. A instituição afirma ser apenas mais uma das 65 pessoas jurídicas vítimas, no Estado do Pará, do conglomerado do varejo. Também diz que o empréstimo foi realizado com recursos próprios do banco e que o calote “não trará impacto financeiro no resultado de 2022 e 2023”, pois o valor já estaria provisionado. A instituição garante ainda que “tem tomado todas as providências cabíveis nesse período para reaver o valor emprestado”.



PERDAS



A cobrança do setor produtivo da Amazônia em torno do empréstimo do Basa às Americanas tem sua razão de ser. Afinal, o banco de fomento, que recebe recursos para o desenvolvimento da região amazônica, tem como controlador a União - leia-se governo federal -, que tem a maioria absoluta das ações. Logo, a origem do dinheiro que fundou o Banco da Amazônia S/A, assim como os recursos que alimentam seus fundos é, em grande parte, os cofres públicos, ou seja, dos pagadores de impostos, daí as possíveis perdas dizerem respeito a toda a sociedade brasileira.



>ENCONTRO

MONARCA



A agenda do governador Helder Barbalho com o rei Charles III da Inglaterra foi dividida em duas partes. Helder chegou ao palácio de Buckingham pouco antes das 13h (10h no horário de Brasília) e se juntou aos demais convidados do encontro. Em seguida houve uma conversa reservada entre o governador e o rei. O paraense entregou ao monarca os planos de bioeconomia e de implantação de um bioparque na Amazônia. Durante a conversa, acompanhada apenas por uma assessora da embaixada brasileira em Londres, Helder presenteou Charles com um par de abotoaduras.



PADROEIRA

Produzidas no polo joalheiro São José Liberto, as peças são em formato da coroa de Nossa Senhora de Nazaré.



>ELEIÇÕES

CONSELHEIROS



Outubro será mês de eleições para conselheiros tutelares em todos os municípios paraenses. Ontem, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Sintia Maradei, coordenadora das Promotorias da Infância e Juventude do Estado do Pará, participou de encontro no Tribunal Regional Eleitoral, onde pediu apoio para a realização do pleito com o empréstimo das urnas eletrônicas, as mesmas usadas nas eleições gerais, para a escolha dos conselheiros.



ANÁLISE



A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Nathalie Castro, explicou que, embora essa eleição não faça parte da “governabilidade do Tribunal”, o órgão fará uma análise técnica e repassará ao presidente, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, a quem caberá dar a palavra final sobre o pedido.



>ESPÍRITAS

ENCONTRO



Será realizado de hoje até a próxima terça-feira (21), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o 45º Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep), com programação presencial e também on-line.



>COMITIVA

SAMBA



Uma comitiva de 15 pessoas, entre artistas e técnicos, capitaneada pelo mestre Damasceno, embarca hoje de Soure, no Marajó, rumo ao Rio de Janeiro. O grupo vai desfilar na escola de samba Paraíso do Tuiuti. Neste ano a agremiação levará para a avenida o enredo “O Mogangueiro da Cara Preta”, que vai contar a história da chegada dos búfalos ao Brasil, entrando pela ilha do Marajó. A escola será a primeira a entrar na Sapucaí na segunda-feira, por volta das 22h.

Em Poucas Linhas

- Fica aberto até 31 de maio o período para apresentação à Receita Federal da Declaração Microempreendedor Individual (MEI).



- Quem entrega em atraso pode pagar multa de até R$ 35.



- O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, finalizou e divulgou os resultados do concurso para analista e técnicos de especialidades.



- Já o resultado das provas realizadas no último dia 29, para os cargos de técnicos das áreas administrativa e judiciária, foi confirmado para o dia 28 deste mês.



- Morreu na noite da última quarta-feira, aos 84 anos, em Castanhal, a empresária Helena Maria Freire Chaves de Magalhães, responsável por implantar, nos anos de 1950, o primeiro hospital do nordeste paraense.



- Soure e Salvaterra esperam receber milhares de turistas neste Carnaval, parte atrás de folia e parte em busca de sossego.



- A empresa Henvil, que faz a travessia de ferryboat, fará cinco viagens, quatro pela manhã e uma às 13h. O mesmo esquema será mantido na terça e quarta-feira para garantir a volta dos foliões para Belém.



- Já o expresso Golfinho, que faz a travessia em duas horas do terminal hidroviário para Soure e Salvaterra, vai operar com duas lanchas pela manhã, incluindo viagem também no domingo.



- A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) vai criar um Grupo de Trabalho (GT) para analisar reflexos, nas atividades de fiscais e auditores, das mudanças que serão implantadas no órgão.



- O GT foi criado a pedido do Sindicato dos Auditores e Fiscais da Fazenda (Sindifisco), após ser procurado por fiscais que desejam participar do debate sobre as mudanças.



- A Reforma Tributária que tramita no Congresso também deve impactar no desenho das duas carreiras.