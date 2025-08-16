Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

O Liberal
fonte

Bolsonaro acena para apoiadores na saída da unidade (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (16), após passar quase cinco horas em exames. Ele chegou à unidade às 9h e saiu às 13h58. Segundo o boletim médico, os procedimentos indicaram persistência de esofagite e gastrite, além de “imagem residual” de infecções pulmonares recentes.

"Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo", diz o texto.

O ex-presidente seguirá em tratamento para hipertensão arterial e refluxo. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou haver “reiterado descumprimento de medidas cautelares”. Entre as obrigações determinadas anteriormente estava a proibição de uso de redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.

Aliados e familiares relataram que o ex-presidente voltou a apresentar crises de soluços e episódios de dispneia nos últimos dias, quadro atribuído a uma esofagite decorrente do procedimento abdominal realizado em abril.

Um dos médicos que acompanha Bolsonaro relatou que ele teve dificuldades para completar frases na última quarta-feira devido à falta de ar. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho, afirmou que a saúde do pai apresentou piora recentemente:

"Estive com ele na quarta, quando ele estava com soluço e dificuldades na fala. A frequência dessas crises, que aumentou após a prisão domiciliar, levou os médicos a solicitarem uma nova bateria de exames clínicos. O pedido partiu do próprio corpo médico que o acompanha" declarou.

