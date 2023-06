Bolsa Família: veja o calendário e saiba como se cadastrar no benefício em 2023

Com mais de 21,2 milhões de beneficiários, o Bolsa Família recebeu diversas mudanças desde que foi relançado pelo Governo Federal em março deste ano. Voltado para famílias com renda per capita mensal de até R$218 por pessoa, o benefício atingiu o valor recorde em junho deste ano.

Em junho, o pagamento médio do benefício ultrapassou pela primeira vez em sua história o valor de R$700. Com a reformulação do programa, que paga o valor mínimo de R$600 por família, o Bolsa Família recebeu duas parcelas adicionais: o Benefício Variável Familiar, no valor de R$50, e o Benefício Primeira Infância, no valor de R$150.

Calendário do Bolsa Família em 2023

Pago todos os meses, o Bolsa Família é distribuído nos dez últimos dias úteis do mês, de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Confira o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em 2023:

Calendário completo do Bolsa Família em 2023 (Divulgação/Governo Federal)

Como se cadastrar no Bolsa Família

O cadastro no Bolsa Família é feito de forma simples. Basta que a família solicitante esteja inscrita e com seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além de cumprir com o requisito de renda máxima familiar mensal de R$218 por pessoa.

Vale lembrar que o ato da inscrição e o cumprimento dos requisitos não garantem o pagamento imediato do benefício, que é feito de forma automatizada.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve ter renda mensal de até R$218 por pessoa. Isso significa dizer que o cidadão que deseja solicitar o benefício deve, primeiramente, somar a renda total da família no mês e dividir pelo número de pessoas da casa: se esse valor não ultrapassar R$218, o beneficiário tem direito a requerer o Bolsa Família. Veja um exemplo:

Maria recebe R$1320, o salário mínimo nacional. Ela mora com quatro filhos e seus pais idosos, todos dependentes de seu salário. Maria deve dividir o que recebe mensalmente (R$1320) pelo número de pessoas na sua casa (7). Nesse caso, a renda mensal da família de Maria é de R$188, tornando-os elegíveis para o recebimento do Bolsa Família.

Como saber se o Bolsa Família foi aprovado?

O cidadão ou cidadã que deseja verificar se foi aprovada no Bolsa Família pode conferir se receberá o benefício, valor e data de pagamento através de diversos canais:

Confirmação por carta : a CAIXA envia uma carta para a residência da família, informando que a aprovação no benefício;

: a CAIXA envia uma para a residência da família, informando que a aprovação no benefício; Aplicativo Bolsa Família : através do aplicativo do Bolsa Família, disponível nas lojas de dispositivos Android e iOS, o beneficiário pode conferir se receberá o benefício, o valor e a data de pagamento.

: através do aplicativo do Bolsa Família, disponível nas lojas de dispositivos Android e iOS, o beneficiário pode conferir se receberá o benefício, o valor e a data de pagamento. Site do CadÚnico: no site do sistema do Governo Federal, o cidadão poderá acessar a aba “Meus Benefícios” para verificar se foi aprovado para receber o pagamento do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família e pagamento de adicionais

Com o relançamento do Bolsa Família, o Governo Federal garantiu o pagamento mínimo de R$600 por família. O benefício soma R$142 por integrante da família e é complementado com os seguintes adicionais:

Benefício Primeira Infância : no valor de R$150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos.

: no valor de R$150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos. Benefício Variável Familiar: no valor de R$50 por pessoa, o adicional é pago para famílias que tenham gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre sete e 17 anos.

Caso o valor a ser recebido pela família não atinja o mínimo estipulado, o pagamento do benefício será de R$600, como dito anteriormente.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)