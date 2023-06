Calendário do Bolsa Família 2023: veja as datas de pagamento em junho e saiba como receber

O Bolsa Família fará uma nova rodada de pagamentos em junho. O benefício, voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica, será distribuído entre os dias 19 e 30 de junho e deve chegar a mais de 21 milhões de pessoas.

A parcela do Bolsa Família paga em maio deste ano atingiu novamente o recorde de valor médio, chegando a R$672,45. O investimento do Governo Federal também foi o maior da história do benefício, ultrapassando R$14 bilhões.

Novos adicionais do Bolsa Família

Em junho, o Bolsa Família ainda contará com dois adicionais:

Para crianças de até seis anos, no valor de R$150;

Para gestantes e lactantes, no valor de R$50.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O benefício, que chegou a mais de 21 milhões de pessoas no último mês, sofreu algumas alterações em março deste ano, quando foi relançado pelo presidente Lula. Com valor mínimo de R$600, o Bolsa Família passou a exigir novos critérios para garantir o recebimento do auxílio, são eles:

Frequência escolar mínima, sendo 60% para crianças de quatro e cinco anos, e 75% para jovens entre seis e 17 anos;

Cumprimento do calendário de vacinação nacional;

Acompanhamento do estado nutricional de crianças com até seis anos;

Realização do pré-natal.

Além disso, os solicitantes devem estar inscritos no Cadastro Único e devem ter renda familiar mensal per capita de até R$218.

Como receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, o cidadão deverá estar inscrito no CadÚnico. É possível realizar um pré-cadastro via aplicativo do Cadastro Único ou site, sendo necessário comparecer em um Posto de Atendimento ao Cadastro Único em até 240 dias para apresentar os documentos necessários e complementar as informações.

É possível encontrar o Centro de Referência a Assistência Social mais próximo através do Mapa Estratégico para Políticas de Cidadania, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Calendário do Bolsa Família em junho

Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família em junho, pago de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: 19 de junho;

NIS final 2: 20 de junho;

NIS final 3: 21 de junho;

NIS final 4: 22 de junho;

NIS final 5: 23 de junho;

NIS final 6: 26 de junho;

NIS final 7: 27 de junho;

NIS final 8: 28 de junho;

NIS final 9: 29 de junho;

NIS final 0: 30 de junho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)