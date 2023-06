Bolsa Família: mais de um milhão de famílias foram incluídas após o relançamento do programa

O Bolsa Família encerrou mais uma etapa de pagamentos na última quarta-feira (31). O benefício, que chega a mais de 21 milhões de famílias de todo o Brasil, cresceu nos últimos meses, com a inclusão de mais de um milhão de novos beneficiários desde março de 2023, quando o programa foi relançado.

Com valor mínimo de R$600 e o maior pagamento médio da história do benefício, o Bolsa Família se tornou um dos principais programas do Governo Federal, sob o comando do presidente Lula. Os beneficiários do auxílio também receberam novos adicionais em 2023:

R$150 para crianças de até 6 anos de idade;

R$50 para gestantes e lactantes.

A quinta parcela do benefício foi paga entre os dias 18 e 31 de maio. Em maio, o Bolsa Família foi pago para cerca de 200 mil novas famílias. Também neste mês, o investimento do Governo Federal chegou ao valor recorde de R$14,1 bilhões.

A região Nordeste concentra a maior parte dos beneficiários do programa, chegando a cerca de 9,76 milhões de famílias, número que corresponde a 46% do total de beneficiários no Brasil todo.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Tem direito ao Bolsa Família os cidadãos que tenham renda familiar per capita de até R$218 mensais. Para calcular o valor, é necessário somar a renda familiar e dividir pelo número de membros da família. Caso o número seja igual ou inferior a R$218, o cidadão está apto a receber o benefício. Veja um exemplo:

Maria recebe um salário mínimo (R$1302) e é a única provedora de sua casa, onde moram seu marido, sua mãe e três filhos. Como a família tem seis membros (Maria e mais cinco pessoas que moram com ela), é necessário dividir a renda total pelo número de pessoas na casa. Neste caso, o valor é de R$217, inferior ao máximo requerido para a concessão do benefício. Ou seja: Maria está apta para solicitar o Bolsa Família

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)