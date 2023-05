Mais de 1,3 milhão de famílias no Pará receberão o Bolsa Família em maio

No Pará, o Bolsa Família beneficiará 1,3 milhão de famílias em maio, com um repasse total de R$ 869 milhões do Governo Federal, abrangendo os 144 municípios. O valor médio do benefício na região é de R$ 679,37, o segundo maior do país. Os pagamentos começam nesta quinta-feira (18), para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 1, seguindo um calendário que vai até o dia 31.

Desse montante destinado ao estado, R$ 90 milhões são reservados para o Benefício Primeira Infância, que oferece um adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos nas famílias beneficiárias. Neste mês, um total de 600 mil crianças nessa faixa etária serão contempladas no estado.

A capital Belém (197.826) e os municípios de Santarém (46.546), Abaetetuba (45.206), Ananindeua (44.788) e Cametá (31.076) são os cinco com maior número de famílias beneficiárias do programa em maio no estado.

Regiões

Bolsa Família. São mais de 9,7 milhões de famílias nos nove Governo Federal é de R$ 6,3 bilhões. O benefício médio pago na região é de R$ 664,38. O Sudeste vem em seguida. São 6,33 milhões de famílias. Os repasses superam R$ 4,25 bilhões e o valor médio nos quatro estados é de R$ 672,32. Na sequência aparecem a região Norte (2,59 milhões de famílias nos sete estados), o Sul (1,43 milhão nos três estados) e o Centro-Oeste (1,13 milhão nos três estados e no Distrito Federal). O Nordeste é a região com mais integrantes no. São mais de 9,7 milhões denos nove estados . Para isso, o investimento doé de R$ 6,3 bilhões. Omédio pago na região é de R$ 664,38. O Sudeste vem em seguida. São 6,33 milhões de famílias. Os repasses superam R$ 4,25 bilhões e o valor médio nos quatroé de R$ 672,32. Na sequência aparecem a(2,59 milhões denos sete estados), o Sul (1,43 milhão nos três estados) e o Centro-Oeste (1,13 milhão nos três estados e no).

Estados

São Paulo lidera a lista de beneficiários do Bolsa Família com mais de 2,579 milhões no estado, com benefício médio de R$ 678,25 e investimento de R$ 1,74 bilhão. Na sequência vêm sete estados com mais de um milhão de famílias contempladas: Bahia (2,5 milhões), Rio de Janeiro (1,82 milhão), Pernambuco (1,67 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,49 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

O Programa

Em maio, o valor médio pago em todo o país no Bolsa Família será o mais alto de todos os tempos. São R$ 672,45, acima dos R$ 670,49 registrados em abril. O programa está nos 5.570 municípios do Brasil e, neste mês, o valor total pago pelo Governo Federal soma R$ 14,1 bilhões: é o maior da história do programa de transferência de renda.

Desde o relançamento do programa em março, o Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e que estavam fora até então. Entre março e abril, 808 mil famílias foram inclusas e em maio, já foram mais 200 mil.



O Bolsa Família garante o mínimo de R$ 600 e mais R$ 150 para cada criança de zero a seis anos na família. Somente em maio já são mais de 9 milhões de crianças nesta faixa etária que possuem direito ao adicional.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).