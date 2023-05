Bolsa Família: pagamento da parcela de maio começa nesta quinta (18); veja como consultar

A quinta parcela de 2023 do Bolsa Família começará a ser distribuída a partir desta quinta-feira, 18 de maio. Com valor mínimo de R$600, o benefício é voltado para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Para receber o Bolsa Família, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único, assim como todos os membros de sua família. Caso tenha renda per capita mensal de até R$218, o solicitante estará apto para receber o benefício, que é de R$142 por pessoa, com pagamento mínimo de R$600. Recentemente, o Congresso Nacional também aprovou um novo adicional de R$50 para mulheres grávidas e lactantes, além dos R$150 já aprovados para crianças de até seis anos.

Calendário do Bolsa Família em maio

O calendário de pagamentos do benefício começará nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 31 de maio. O auxílio é pago de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas:

Final do NIS 1 - 18 de maio;

Final do NIS 2 - 19 de maio;

Final do NIS 3 - 22 de maio;

Final do NIS 4 - 23 de maio;

Final do NIS 5 - 24 de maio;

Final do NIS 6 - 25 de maio;

Final do NIS 7 - 26 de maio;

Final do NIS 8 - 29 de maio;

Final do NIS 9 - 30 de maio;

Final do NIS 0 - 31 de maio.

Como consultar o Bolsa Família

Diversos canais possibilitam que o cidadão consulte se está apto para receber o benefício, o valor e a data de pagamento. São eles:

Aplicativo Bolsa Família;

Central de atendimento, pelo telefone 111;

Atendimento CAIXA ao cidadão, pelo telefone 0800-726-02-07.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)