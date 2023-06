Senado aprova MP que traz de volta Bolsa Família e garante pagamento do Auxílio Gás

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (1º), a medida provisória (MP) que traz de volta o programa Bolsa Família com as regras editadas e anunciadas pelo novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com pagamento de R$ 600 mensais e mais R$ 150 por criança de até seis anos. Outro programa que terá pagamentos garantidos após aprovação do Senado é o Auxílio Gás, com pagamento do valor integral do botijão de 13 quilos.

Após a aprovação, a MP do Bolsa Família, já votada e aprovada pela Câmara dos Deputados, segue para análise de Lula, que pode sancionar o texto integral ou parcialmente. Também é possível que o texto seja vetado. O mesmo texto traz também as regras para o Auxílio Gás, garantindo o pagamento do benefício que deixou de ser metade do valor do botijão e passou para o valor integral.

O Bolsa Família é um dos principais programas do governo Lula desde as primeiras gestões petistas. Ainda na campanha eleitoral, Lula havia garantido que, se eleito, iria retomar o programa, renomeado pelo governo Bolsonaro para Auxílio Brasil.

Nas novas regras aprovadas, é uma exigência que as famílias comprovem que as crianças estejam em dia com o cartão de vacinas e com a frequência escolar. Para cada criança de até seis anos, há um adicional de R$ 150. Para gestantes, o adicional é de R$ 50.