Boi avança sobre multidão de foliões durante festa de carnaval; vídeo

Um vídeo onde um boi avança sobre foliões durante festa de carnaval vem viralizando nas redes sociais. A cena inusitada, registrada por alguém que estava perto do ocorrido, mostra o momento em que o animal corre entre as pessoas e derruba algumas no chão.

Em outro momento, o bovino, que parece estar bastante agitado, tenta subir em cima de um carro, mas só consegue colocar o corpo até o capô do veículo e desiste. Não se sabe exatamente onde e quando aconteceu o episódio e nem se houve feridos.

VEJA MAIS

Internautas brincaram com a situação. "Certeza que está procurando a mulher dele no meio da multidão", brincou um. "Mais um marido procurando a mulher no bloco", escreveu um segundo. "Bloco do Bumba Meu Boi", escreveu ma terceira pessoa.

Mas também houve quem se preocupasse com os foliões e o animal. "Esse bicho estava muito nervoso, coitado do animal", escreveu um. "Coitado do animal", disse uma segunda pessoa. "Não é de rir, porque óbvio que as pessoas e o animal se machucaram", comentou uma terceira internauta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)