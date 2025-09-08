Bens de Deolane Bezerra são desbloqueados pela Justiça na Operação Integration

A Justiça Federal da 1ª instância de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira (8/9), a revogação de todas as medidas cautelares pessoais e patrimoniais impostas aos investigados da Operação Integration, entre eles a influenciadora Deolane Bezerra. A decisão inclui a liberação de passaportes, veículos e ativos financeiros.

Segundo informações do portal Metrópoles, a decisão judicial considera a complexidade do caso e o tempo transcorrido desde o início da investigação, deflagrada em setembro de 2024.

O juiz responsável determinou que os investigados com bens ainda sob custódia judicial deverão comunicar à Justiça, no prazo de até cinco dias, a atual situação de seus patrimônios. A medida tem como objetivo agilizar o cumprimento da decisão e otimizar os procedimentos do Judiciário.

Entre as medidas cautelares revogadas estão:

Apreensão de passaportes

Liberação de veículos automotores

Desbloqueio de ativos financeiros (valores em contas, investimentos, etc.)

Apesar de ser vista como um alívio para os envolvidos, a revogação das cautelares não representa o fim da investigação. A Operação Integration segue em andamento, e a expectativa é pela conclusão do relatório final, que ainda depende de prorrogações solicitadas pelas autoridades responsáveis.

Relembre o caso

Deflagrada em setembro de 2024 pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Integration visava desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Estima-se que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões em atividades ilícitas.

A ação resultou na prisão de 22 pessoas, incluindo influenciadores digitais, empresários e familiares de Deolane. Durante a operação, foram apreendidos:

Carros de luxo

Imóveis de alto padrão

Aeronaves e embarcações

Valores bloqueados que somam R$ 2,1 bilhões

Um dos momentos de maior repercussão da operação foi a prisão de Deolane Bezerra, que ocorreu em 4 de setembro de 2024. A influenciadora permaneceu detida por 20 dias, incluindo período em prisão domiciliar, sendo liberada em 24 de setembro.

À época, Deolane declarou ter sido vítima de uma “injustiça” e afirmou estar “destruída” emocionalmente, especialmente devido à prisão de sua mãe, também investigada no caso.