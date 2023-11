Belém preside 55ª reunião de Ministros de Cultura do Mercosul; saiba quem vai participar

Belém vai sediar na quinta-feira (9) a 55ª reunião de Ministros de Cultura do Mercosul, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC), atual presidente Pro Tempore do Mercosul Cultural, no hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré. O encontro, que iniciará por volta das 9h30, será liderado pela ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, e deve debater sobre “A contribuição das políticas públicas de cultura para o fortalecimento da democracia”, com diversas autoridades do mundo. A previsão é que a conversa dure aproximadamente três horas.

Além da ministra Margareth, também devem marcar presença o ministro da Cultura da Argentina, Tristán Bauer, a secretária-executiva da Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai, Adriana Ortiz, a vice-ministra dos Patrimônios, das Memórias e de Governança Cultural da Colômbia, Adriana Molano, o diretor do Escritório de Cooperação Internacional do Peru, Wilyam Abelardo Lúcar Aliaga, e o representante da Embaixada do Chile no Brasil, Alejandro Guzmán.

Ministros de outros países participarão virtualmente, como por exemplo, a a ministra de Culturas, Descolonização e Despatriarcalização da Bolívia, Sabina Orellana Cruz, a diretora Nacional de Cultura do Uruguai, Mariana Wainstein, e a ministra de Cultura e Patrimônio do Equador, Maria Elena Machuca.

Na reunião, está prevista para ocorrer o lançamento da campanha “Mercosul sem Racismo”, com a assinatura das autoridades simbólicas da da Presidência Pro Tempore do Mercosul Cultural para a República do Paraguai.

O encontro dos ministros e ministras também envolver uma série de atividades ao longo do dia, com destaque para a visita das autoridades do Mercosul ao Mercado das Indústrias Criativas o Brasil (MICBR) 2023, que começou no dia 8 de novembro, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Às 17h, eles devem participar da Solenidade de Assinatura do Memorando de Entendimento entre Brasil e Argentina, também no Hangar.

O encerramento dos compromissos dos ministros e ministras será marcado pela contemplação do Espetáculo Jazz Amazônico, que ocorrerá no Theatro da Paz, na quinta-feira.

Passos anteriores

O Governador do Estado, Helder Barbalho, chegou a receber os representantes do Mercosul Cultural em um almoço nesta quarta-feira (8), pela manhã. Antes disso, nos dias 6 e 7 de novembro, também em Belém, ocorreu reuniões dos comitês especializados do bloco, que aproveitaram a oportunidade para abordar temas como Patrimônio, Economia Criativa, Diversidade e Coordenação Regional. Os resultados dessas reuniões serão