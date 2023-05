Bebê engatinha até meio da rua e é atropelado por carro no RS; motorista vai responder em liberdade

Um bebê de um ano e sete meses de idade foi hospitalizado depois de ser atropelado, na manhã desta quarta-feira (17), em Itaqui, na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu enquanto o bebê engatinhou até o meio de uma rua. O condutor do automóvel foi localizado pela Polícia Civil na tarde do mesmo dia em que o atropelamento foi registrado e vai responder o caso em liberdade. Com informações do G1 Rio Grande do Sul.

Uma casa que possui circuito interno de vigilância flagrou o momento em que o carro transitava pela Rua Guararapes, no bairro Chácara, e não diminuiu a velocidade, apesar do bebê engatinhar em direção ao meio da pista de rolamento.

A criança é atingida pelo veículo e o motorista segue sem prestar socorro, segundo a polícia. Segundos depois, uma pessoa corre até o bebê, pega ele no colo e volta de onde veio em busca de socorro. A polícia informou que é um familiar da criança.

O bebê recebeu atendimento no Hospital São Patrício, mas, devido à gravidade do seu estado de saúde, foi levado para Uruguaiana e, então, transferido para Porto Alegre. O menino foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas informações pelas autoridades sobre o estado atual de saúde dele.

O motorista prestou depoimento na delegacia da cidade e foi liberado. Ele vai responder pelo caso em liberdade. O delegado Mota informou que não pode divulgar o que o motorista disse, bem como detalhes do caso, porque a investigação é conduzida sob sigilo.

A situação é acompanhada pelo Conselho Tutelar que quer entender, por exemplo, por qual razão a criança estava sozinha em via pública.