Bebê de dois meses viraliza nas redes sociais ao falar bom dia; assista

A bebê Anastácia Rodrigues Santos, de apenas dois meses, viralizou na internet ao falar bom dia para a mãe, a empresária Thays Caroline Rodrigues. O vídeo, que foi gravado no dia 31 de dezembro, ganhou repercussão nas redes sociais desde sexta-feira (7) e já possui quase 1 milhão de visualizações.

Como aconteceu?

Segundo a mãe, ela e sua esposa Ana Clara possuem o hábito de interagir e fazer leituras com a bebê, sempre gravando a conversa para postar no Instagram. Nesse momento de entrosamento com a filha, ela foi surpreendida quando a criança respondeu ao seu bom dia, confira:

O hábito de repetir palavras

Conforme as mães, mesmo com pouca idade, Anastácia já possui o hábito de repetir algumas palavras que são pronunciadas para ela. "Ela já soltou várias palavrinhas, como ‘neném’, ‘Ana’, ‘Gael’. Ela repete bastante o que a gente pronuncia", contou a mãe. Mesmo com a habilidade da garotinha, a mãe Ana Clara quase não acreditou quando a esposa contou o ocorrido e ficou anestesiada pela fofura ao ver o vídeo. O casal não esperava a repercusão nas redes sociais. "A gente até se assustou com a repercussão. Não tínhamos noção de até aonde isso iria", contou.

Anastácia Rodrigues Santos com as mamães, Thays e Ana Clara. (Arquivo Pessoal)

Questionamentos

Nas redes sociais, os internautas passaram a questionar a veracidade do registro publicado pelas mães, mas elas trataram de explicar que, desde do nascimento, sempre estimulavam a fala e interação da filha. "A gente sabe que ela não está dialogando. A gente entende as pessoas não acreditarem porque até nós que presenciamos ficamos sem acreditar. Outra, a gente mal sabe sobre postar o vídeo, imagina fazer montagens", disse.