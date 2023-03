Bateu insônia? Veja algumas dicas para dormir rápido

O sono é um dos principais pilares da saúde. É fundamental para o bom funcionamento corpo e mente, já que ajuda na recuperação física, mental e emocional. A não regularidade do sono pode trazer impactos negativos no dia a dia, como o aumento do estresse e possíveis crises de ansiedade.

Adotar hábitos saudáveis ajuda a melhorar a qualidade do sono e reduzir o risco de problemas de saúde relacionados à falta de sono. Se você está com insônia, experimente algumas dessas técnicas e veja como elas podem ajudar.

Quantas horas é preciso dormir para a qualidade do sono?

A quantidade ideal de sono varia de pessoa para pessoa, mas em média, um adulto deve dormir entre 7 e 9 horas por noite. É importante lembrar que a qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade, e um sono profundo e reparador é fundamental para manter a saúde e o bem-estar.

Qual a importância do bom sono?

Existem muitos benefícios associados a uma boa noite de sono. Entre ele:

melhorar a memória e o aprendizado;

fortalece o sistema imunológico

melhora o humor e a capacidade de tomar decisões;

reduz o risco de doenças como a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Veja algumas técnicas para melhorar o sono:

Estabelecer uma rotina de sono: ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário ajuda o corpo a se ajustar ao ritmo circadiano;

Praticar atividades relaxantes antes de dormir: tomar um banho quente, ler um livro ou praticar meditação podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover o relaxamento;

Evitar o uso de eletrônicos antes de dormir: a luz azul emitida por celulares, tablets e computadores pode afetar a produção de melatonina, o hormônio do sono;

Criar um ambiente propício para o sono: manter o quarto escuro, fresco e silencioso pode ajudar a promover um sono mais profundo e reparador;

Evitar o consumo de estimulantes antes de dormir: cafeína, nicotina e álcool podem afetar a qualidade do sono e interferir no ritmo circadiano.