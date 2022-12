Base do Maranhão terá primeiro lançamento de foguete privado nos próximos dias

O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, se prepara para realizar o lançamento do primeiro foguete comercial. A previsão é que o HANBIT-TLV, da startup sul-coreana Innospace seja lançado entre 16 e 21 de dezembro deste ano. Com informações do O Globo.

O foguete será o primeiro de uma empresa privada a decolar da base. O lançamento é apontado como um passo no cumprimento do objetivo de tornar o local atrativo para empresas do ramo.

O lançamento da Innospace é visto como uma oportunidade da CLA e da Agência Espacial Brasileira (AEB) se mostrarem capazes de atenderem às necessidades do chamado New Space, a fatia do mercado aeroespacial que se ocupa de satélites de pequeno porte.

“A ideia é que a partir desse lançamento pioneiro nós tenhamos vários outros. Exemplo disso é a canadense C6, que já se planeja para lançar no meio do próximo ano. E há outras que estão em negociação”, disse o presidente da AEB, Carlos Moura.

O foguete deverá decolar nos próximos dias, mas a data poderá ser alterada em funções de mudanças meteorológicas, segundo a AEB.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)