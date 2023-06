Banhista é esfaqueado após negar dinheiro a pedinte em praia

Um homem, de 48 anos, foi agredido a golpes de facão após negar dinheiro a um indivíduo que pedia valores em uma praia localizada em João Pessoa, na Paraíba, no último sábado (3). Segundo o relato, a vítima afirmou não ter dinheiro quando foi abordada, mas realizou uma compra em frente ao suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, o autor das facadas abordou um banhista para pedir dinheiro, mas o homem afirmou não ter o valor. No entanto, o suspeito viu que a vítima estava com uma nota de R$100 e pagou uma compra feita a um ambulante. O criminoso, primeiramente, foi embora, mas retornou para realizar o ataque.

Equipes do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico da Polícia Militar da Paraíba (BepTur) foram acionadas e o suspeito preso em flagrante, na praia de Cabo Branco. Os policiais apreenderam o facão usado no crime para perícia.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde recebeu atendimento e foi liberado ainda no final do dia. Segundo a delegada Josenise Almeida, da Polícia Civil, o suspeito alegou ter se sentido humilhado ao ver que o homem tinha dinheiro e ainda ter realizado uma compra “bem na frente” dele.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)