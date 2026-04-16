O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Band Minas confirma morte de repórter que estava em coma após acidente grave em Belo Horizonte

A jornalista estava internada desde a última quarta-feira (15/4), quando sofreu um grave acidente na BR-381, na Grande BH

O Liberal

A repórter da Band Minas Alice Ribeiro, de 35 anos, morreu na noite desta quinta-feira (16/4), em Belo Horizonte (MG), após ter a morte cerebral confirmada. A jornalista estava internada desde a última quarta-feira (15/4), quando sofreu um grave acidente na BR-381, na Grande BH, em uma colisão que também vitimou o cinegrafista da emissora, Rodrigo Lapa.

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, confirmou a morte encefálica da repórter na noite de quinta-feira (16/4). A condição representa a perda irreversível das funções cerebrais e o protocolo foi concluído após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico.

O acidente

O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (15/4), na BR-381, na Grande BH. O carro da reportagem em que Alice Ribeiro e Rodrigo Lapa estavam bateu de frente com um caminhão. O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local e foi enterrado na capital mineira na quinta-feira.

Carreira e luto na Band Minas

Alice Ribeiro integrava a equipe da TV Band Minas desde agosto de 2024. Antes de sua passagem pela emissora em Belo Horizonte, a jornalista atuou na TV Band Brasília e em uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Ela era casada, deixa um filho de nove meses, além dos pais e um irmão.

A Band Minas emitiu uma nota de pesar, confirmando a morte da jornalista por meio de postagens nas redes sociais. A emissora lamentou a partida precoce de Alice e afirmou estar prestando toda a assistência necessária à família.

Band Minas confirma morte de repórter que estava em coma após acidente grave em Belo Horizonte

