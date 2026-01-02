Bancos abrem nesta sexta-feira (2)? Veja como fica o funcionamento

Após ficarem fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro por conta da virada do ano, as agências bancárias voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira (2/1) em todo o país. A reabertura vale para os municípios onde não há feriado local decretado.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento presencial ocorre em horário normal, das 10h às 16h. Em cidades onde o dia 2 de janeiro é considerado feriado municipal, as agências permanecem fechadas.

VEJA MAIS

Compensações bancárias não funcionam nesta sexta-feira

Apesar da retomada do atendimento nas agências, as compensações bancárias não são efetivadas nesta data. Com isso, operações que dependem desse sistema seguem indisponíveis para liquidação.

Entre os serviços afetados estão:

Transferências via TED;

Liquidação de algumas operações interbancárias.

Já o Pix segue funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana, permitindo transferências e pagamentos instantâneos.

Contas vencidas podem ser pagas sem juros

As contas de consumo com vencimento nos dias 31/12 e 1º/1, como água, energia, telefone e boletos bancários, podem ser pagas nesta sexta-feira (2) sem cobrança de multa ou juros, por se tratarem de datas não úteis.

Canais digitais seguem disponíveis

Mesmo nos dias em que não há expediente presencial ou quando as compensações não são realizadas, os canais digitais dos bancos permanecem ativos. Aplicativos e internet banking seguem disponíveis para pagamentos, transferências, consultas e outros serviços, garantindo a movimentação das contas pelos clientes.

A orientação é que o consumidor verifique se há feriado municipal em sua cidade antes de se dirigir a uma agência bancária.