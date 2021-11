Banco do Brasil divulga resultado das provas objetivas

Os candidatos que realizaram as provas do Banco do Brasil já podem consultar o resultado final da prova objetiva e, também, o resultado preliminar da redação. A publicação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pela Cesgranrio, organizadora do concurso. As informações são do portal Folha dirigida.

De acordo com a banca, os concorrentes que obtiveram nota inferior a 70 poderão solicitar vista do exame e a revisão da pontuação. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 12 de novembro. Já a lista final dos aprovados está prevista para 21 de dezembro.

VEJA MAIS:

As provas do certame foram aplicadas no dia 26 de setembro. Os participantes responderam 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

Para ser aprovado, o candidato precisa ter alcançado, ao menos, 50% dos pontos no conjunto dos exames, além de estar classificado em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número do cadastro de reserva.

O concurso do Banco do Brasil oferece 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva e o processo seletivo da instituição é o mais concorrido da história, com a participação de 1.645.975 candidatos.