Inscrições para concurso do Banco do Brasil são prorrogadas até 7 de agosto

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições do concurso público para 4.480 vagas. Os candidatos, que poderiam se inscrever até hoje (28), agora terão até o dia 7 de agosto para se inscreverem. A taxa é de R$38.

Do total de vagas disponíveis, 2.240 são para contratação imediata e as outras 2.240 para formação de cadastro de reserva. Há posições para o cargo de escritutário em todos os estados e o Distrito Federal.

As provas (objetiva e de redação) devem acontecer no dia 26 de setembro de 2021, com cinco horas de duração.

A remuneração será de R$4.508,40. O valor é composto de R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. O regime de contratação é o celetista.

A divisão das vagas é a seguinte:

► 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal;

► 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI somente para o Distrito Federal.