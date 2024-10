Avião de pequeno porte cai em Paraibuna, interior de São Paulo; 5 pessoas estavam a bordo

Na noite desta quarta-feira (23), um avião de pequeno porte caiu no município de Paraibuna, localizado no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A aeronave, que vinha de Florianópolis, Santa Catarina, colidiu com um morro por volta das 18h30, durante uma tempestade, e pegou fogo logo após o impacto.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que cinco pessoas estavam a bordo e, apesar de informações iniciais que indicavam vítimas não fatais, não há sinais de sobreviventes.

O acidente ocorreu próximo ao bairro Caete, na divisa com Santa Branca, em uma área de difícil acesso e comunicação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva intensa que atingia a região no momento ajudou a controlar o incêndio resultante da queda. No entanto, as condições climáticas adversas, como baixa visibilidade e a forte chuva, complicaram o trabalho de busca e resgate das vítimas, que está sendo feito a pé devido à complexidade do terreno.

VEJA MAIS

Ainda na manhã desta quinta-feira (24), os agentes permanecem no local em busca de vítimas e para continuar as investigações sobre as causas exatas do acidente.

A aeronave, um modelo EMB-121A1 da Embraer com capacidade para 8 passageiros, colidiu violentamente com o morro e ficou totalmente destruída, dificultando ainda mais a operação de resgate. A Secretaria da Segurança Pública já iniciou os procedimentos investigativos para apurar as circunstâncias da tragédia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os destroços do acidente:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em OLiberal.com)