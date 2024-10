VÍDEO: Piloto morre após aeronave cair em Minas Gerais

Na tarde desta terça-feira (11), um avião monomotor caiu na estrada de São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave morreu na tragédia.

De acordo com o G1, a queda provocou incêndio no local. Até as 16h, três viaturas e o helicóptero da corporação atuavam no combate às chamas. O local foi isolado para o trabalho de perícia.

As causas do acidente ainda não foram informadas até o momento.

Segundo o Capitão Wilker, do Corpo de Bombeiros, o avião, de prefixo PS-SLR, pertence ao Instituto Chico Mendes e o modelo é utilizado para combate a incêndios florestais. Segundo o CBMMG, a aeronave não atuava em incêndios no momento da queda e não estava em operação de apoio a corporação.

“As equipes atuam no controle das chamas e preservação da segurança no local para os trabalhos futuros de perícia”, informa comunicado da corporação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)