piloto morre em acidente com helicóptero no sudeste do pará

Um acidente envolvendo um helicóptero terminou com a morte de Rosivaldo José Cardoso, em uma fazenda a cerca de 50 quilômetros da sede de Brasil Novo, município no sudoeste do Pará, no sábado (29). O caso, segundo testemunhas, aconteceu entre 8h30 e 9h. A vítima trabalhava para uma empresa de fotografia rural fazendo registros aéreos e estava sozinha no helicóptero, pilotando-o, quando o sinistro ocorreu. Colegas acreditam que a neblina possa ter dificultado a visão de Cardoso.

De acordo com o portal Confirma Notícia, antes de sair com o fotógrafo, Rosivaldo decidiu realizar um sobrevoo para reconhecer a área. Foi quando o acidente aconteceu. A aeronave bateu em um poste de energia elétrica. O travessão da 15, ainda segundo o Confirma, ficou sem luz com o impacto. Os amigos da vítima escutaram o choque entre o helicóptero e o poste, e correram para resgatá-la.

Conforme o Confirma, Rosivaldo usava cinto de segurança e foi encontrado ainda com vida. Apesar do medo de que o helicóptero pegasse fogo após a queda, testemunhas retiraram o piloto e acionaram uma ambulância. Porém, ele não resistiu a caminho do hospital e morreu.

No Boletim de Ocorrência que foi registrado na delegacia do município, consta que a causa da morte teria sido múltiplas fraturas. A aeronave foi removida da fazenda pela empresa responsável. O corpo da vítima foi levado para o Paraná, estado natal. Rosivaldo era um piloto experiente e apaixonado pela aviação. Ele deixa duas filhas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB). A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.