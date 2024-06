Piloto morre após aviões colidirem durante show aéreo em Portugal; veja o vídeo

Um piloto espanhol morreu neste domingo (02.06) durante a apresentação de um show aéreo em Beja, sul de Portugal. No momento da realização de uma manobra, dois aviões colidiram no ar. Uma das aeronaves perdeu o controle, saiu da formação com as outras seis e caiu. A Força Aérea portuguesa confirmou a morte do piloto espanhol que estava em um dos aviões.

"A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea. Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado", informou a Força Aérea na plataforma X (antigo Twitter).

"A Força Aérea lamenta profundamente comunicar a existência de uma vítima mortal de nacionalidade espanhola, decorrente de um acidente aquando de uma demonstração aérea da patrulha ibérica YAKSTARS, ocorrido no festival aéreo Beja AirShow, na Base Aérea N.º 11, em Beja", acrescentou.

Segundo o banco de dados de segurança de vôo Aviation Safety Network consultado pela UK Express, o piloto da outra aeronave conseguiu pousar a alguma distância. As aeronaves envolvidas no acidente são duas Yakovlev Yak-52, modelos de treinamentos acrobáticos com design soviético.

Logo após o acidente, o evento foi interrompido.

O portal SIC Notícias, de Portugal, informou que o Ministério Público (MP) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente aéreo.