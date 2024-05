VÍDEO: Pessoa morre ao entrar em motor de avião em Amsterdã

Uma pessoa morreu após entrar em um motor de avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (29/5). A aeronave fabricada pela EMBRAER pertence à empresa KLM, que confirmou a morte da vítima.

Os passageiros e a tripulação do avião já haviam embarcado quando o acidente ocorreu e alguns chegaram a testemunhar o episódio. A direção do aeroporto diz que investiga as circunstâncias do caso e o motivo que levou a vítima a entrar no motor da aeronave.

Em nota, a direção do aeroporto de Schiphol afirmou ainda não saber as circunstâncias do acidente.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que as equipes de emergência chegam no local do acidente.

“Hoje, houve um incidente horrível em que uma pessoa acabou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os familiares, e nos preocupamos com os passageiros e colegas que testemunharam isso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação”, informou o aeroporto de Schiphol, que confirmou o caso nas redes sociais.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)