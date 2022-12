Auxílio Taxista: última parcela será paga no próximo sábado (10)

O Auxílio Taxista, benefício criado pelo Governo Federal em julho de 2022, se encaminha para o pagamento de sua última parcela de 2022, no próximo sábado, 10 de dezembro. O auxílio foi criado com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo.

Está previsto o pagamento de seis parcelas de R$ 1 mil, entre os meses de agosto e dezembro. Em novembro, o Auxílio Taxista foi recebido por quase 300 mil motoristas. O benefício não tem previsão de renovação para 2023, e deve ser encerrado ainda este ano, com último pagamento ainda em dezembro.

Para receber o auxílio, os motoristas não precisavam enviar nenhum tipo de documento. Coube às prefeituras e ao Distrito Federal o envio das listas com os motoristas cadastrados, analisada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), que teve o papel de identificar quais profissionais estavam aptos a receber o Auxílio Taxista.

Como sacar o Auxílio Taxista?

O benefício é depositado em uma conta poupança social digital, em nome do beneficiário. Para acessá-lo, basta que o cidadão baixe o aplicativo Caixa Tem em seu dispositivo móvel, onde poderá realizar transferências bancárias, PIX, compras via QR Code e através do cartão de débito virtual, além de outras opções. É possível também realizar o saque do benefício em um terminal de autoatendimento Caixa e em casas lotéricas.

O Auxílio Taxista deve ser movimentado em até 90 dias. Caso contrário, será recolhido pelo Tesouro Nacional.

