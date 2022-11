Auxílio Taxista: quase 300 mil receberam a 5ª parcela do benefício

O Governo Federal pagou no último sábado, 19 de novembro, a quinta parcela do Auxílio Taxista, para 298.834 profissionais. O benefício foi aprovado em julho deste ano e será pago em seis parcelas de R$ 1 mil. A lista com motoristas cadastrados é enviada pelas prefeituras e pelo Distrito Federal e analisada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

Como sacar o Auxílio Taxista?

O benefício é depositado em uma conta poupança social digital em nome do trabalhador. Para movimentar o benefício, o cidadão deve baixar o aplicativo Caixa Tem. Caso o valor não seja movimentado no período de 90 dias, a quantia será recolhida pelo Tesouro Nacional.

Análise dos beneficiários é feita pela Dataprev

A última parcela do benefício no ano de 2022 está prevista para ser paga no dia 10 de dezembro. Diferente do que acontece com os caminhoneiros, a lista com o cadastro de taxistas é enviada pelas prefeituras e pelo Distrito Federal e analisada pela Dataprev que identifica os profissionais elegíveis.

A soma dos pagamentos realizados pelo Governo Federal nos cinco lotes do Auxílio Taxista chegou a mais de R$ 1,5 bilhão.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)